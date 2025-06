Grave acidente na BR-210 deixa seis feridos

Colisão entre dois veículos mobilizou equipes de resgate; motorista ficou preso às ferragens

Por OLHO DE BOTO

Seis pessoas ficaram feridas na tarde desta sexta-feira (27) após uma colisão envolvendo dois veículos no km 82 da BR-210 no trecho entre Macapá e Porto Grande. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, a equipe encontrou duas vítimas ainda presas dentro dos veículos. O motorista de um carro modelo Gol estava preso às ferragens e precisou ser resgatado com o uso de equipamentos especiais.

Já no outro veículo, uma passageira permanecia no banco traseiro, com ferimentos, enquanto os demais ocupantes estavam fora dos carros, deitados no solo, com diferentes níveis de lesões.

O major Ferreira, do Corpo de Bombeiros, informou que a equipe realizou o isolamento da área para garantir a segurança no local e iniciou o atendimento pré-hospitalar, com estabilização das vítimas e preparação para o transporte.

Todas as vítimas foram encaminhadas ao hospital de Porto Grande. Até o momento, não há registro de óbito.

A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada pela Polícia Rodoviária Federal, que também esteve no local para controlar o trânsito e coletar informações sobre a causa da colisão.