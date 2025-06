HE de Macapá passa a ter enfermaria para hemodiálise

Novo espaço é destinado a pacientes renais em situação de urgência.

Da REDAÇÃO

Já está em funcionamento a nova enfermaria de hemodiálise do Hospital de Emergência (HE), em Macapá. A estrutura ativada esta semana pelo Governo do Amapá conta com 10 leitos e foi equipada com modernas máquinas portáteis, permitindo que o procedimento seja realizado diretamente no próprio HE, sem a necessidade de deslocamento para outras unidades.

O serviço tem como principal objetivo atender pacientes renais crônicos e agudos que chegam em situação crítica. A possibilidade de realizar o tratamento dentro do hospital de urgência garante mais agilidade no início da terapia, reduz riscos e aumenta as chances de recuperação.

A enfermaria permite que, em casos mais graves, como os de pacientes internados na Sala Vermelha, as máquinas sejam levadas até o leito para o início imediato do procedimento dialítico.

O serviço começou a funcionar no dia 12 de junho e, em menos de uma semana, cerca de 30 pacientes foram atendidos — todos em situação de emergência, que agora conseguem realizar a hemodiálise sem precisar ser transferidos. O HE registra, em média, oito atendimentos diários relacionados a complicações renais, o que reforça a necessidade de manter o serviço ativo e estruturado.

Para o secretário adjunto de Assistência Hospitalar da Secretaria de Saúde (Sesa), Rinaldo Martins, a ativação da enfermaria representa um avanço significativo na qualidade do atendimento emergencial no estado.

“O governador Clécio está entregando a primeira enfermaria para pacientes renais crônicos dentro de um hospital de emergência. É dignidade, agilidade e mais chances de recuperação para quem chega em estado crítico”, ressaltou.

A médica nefrologista Gracilene Lobato também destacou a importância do serviço. “Há um aumento significativo na quantidade de pacientes que precisam de diálise de urgência, tanto crônicos quanto agudos. Agora, conseguimos oferecer essa assistência diretamente no HE, salvando vidas”, afirmou.

O diretor do HE, Emanoel Martins, explicou que a nova enfermaria tem uma equipe completa, formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e até cirurgião vascular, responsável pela implantação do cateter de acesso quando necessário.

“Dessa forma, damos celeridade ao tempo de resposta do atendimento”, reforçou.

A iniciativa faz parte dos investimentos do Governo do Amapá na expansão dos serviços de saúde, com foco na qualificação do atendimento de alta complexidade. A Secretaria de Saúde planeja levar o mesmo serviço para outras unidades, como o Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal), Hospital da Mulher Mãe Luzia (HMML), Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), Hospital de Santana e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Norte.

A enfermaria é coordenada pela Clínica Uninefro, empresa especializada contratada pela Sesa, que disponibiliza uma equipe composta por nefrologistas, técnicos, enfermeiros e cirurgião vascular para suporte aos procedimentos.