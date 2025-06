Homem amarrou e jogou esposa no rio sem ela saber nadar, diz polícia

O caso foi registrado no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um homem acusado de agredir, amarrar e jogar a própria esposa no rio, mesmo sabendo que ela não sabia nadar, foi preso nesta quarta-feira (11) pela Polícia Civil do Amapá, em Santana, a 17 km de Macapá.

O crime, segundo a investigação, aconteceu no dia 31 de março, durante um desentendimento do casal no Rio Matapi.

De acordo com o inquérito, Cleison Brás de Moraes, de 30 anos, retornava alcoolizado de um balneário com a esposa e os dois filhos, quando passou a agredi-la com socos. Em seguida, a amarrou com uma corda e a lançou no rio. Mesmo com a vítima se debatendo na água, ele continuou a agressão, desferindo golpes com um remo na cabeça da mulher.

A vítima sobreviveu e denunciou o crime à Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM), que pediu a prisão preventiva do agressor. Ela também relatou que era constantemente ameaçada e que Cleison mantinha armas de fabricação caseira na residência do casal, localizada na região da Foz do Rio Vila Nova.

Com base nas informações, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, sob coordenação do delegado Fábio Araújo. Indícios da presença das armas foram encontrados.

Na manhã desta quarta, Cleison foi localizado na área portuária de Santana, após a vítima voltar a relatar ameaças e a polícia receber novas denúncias. Ele foi preso e encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde ficará à disposição da Justiça.