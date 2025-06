Homem é condenado por estupro de vizinha de 9 anos que foi lhe devolver um gato

O condenado foi localizado em sua casa, no Bairro Infraero II, zona norte de Macapá, por agentes da 8ª DP da capital.

Um homem de 43 anos com um pesado histórico de abusos sexuais contra meninas crianças e adolescentes foi preso pela Polícia Civil do Amapá nesta sexta-feira (27), após ser condenado pelo crime de estupro de vulnerável.

O condenado foi localizado em sua residência, no Bairro Infraero II, zona norte de Macapá, e preso sem resistência por agentes da 8ª DP da capital.

Segundo a polícia, o crime pelo qual foi sentenciado a 8 anos de prisão, ocorreu em 2023, quando ele abusou sexualmente de uma menina de 9 anos.

À época, o caso chamou a atenção não apenas pela brutalidade, mas pela forma como o agressor manipulou a inocência da vizinha, que foi até a casa do agressor para devolver um gato que havia fugido pelo portão.

De acordo com as investigações, o criminoso, então, aproveitou-se da situação para levar a criança a um quarto e cometer o abuso. Na ocasião, ele foi preso em flagrante, mas o caso ganhou novos desdobramentos após a descoberta de seu histórico de violência sexual.

Enteadas

O réu já respondia por outros casos de abuso sexual envolvendo três enteadas, sendo que a mais nova tinha apenas 10 anos na época dos crimes (2021). Segundo relatos, as vítimas sofriam caladas por medo e porque a mãe não acreditava nas denúncias. Uma das meninas chegou a relatar dores na genitália, mas só revelou os abusos após a irmã mais velha criar coragem e registrar ocorrência na delegacia.

Exames periciais confirmaram a violência sexual contra uma das menores, atestando que ela não era mais virgem.

Possível aumento de pena

O condenado será encaminhado à audiência de custódia e, posteriormente, ao IAPEN para cumprir pena de 8 anos de prisão. No entanto, com a condenação pelos crimes contra as enteadas, a sentença pode ultrapassar 12 anos. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.