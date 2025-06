Homem é preso ao atacar ex que descobriu casamento escondido há 13 anos

Delegacia da Mulher prendeu o agressor em flagrante neste domingo (22), após série de ameaças e agressões físicas em Macapá

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá prendeu em flagrante um homem de 42 anos por agressão e ameaça contra a ex-namorada, em Macapá. A prisão foi efetuada no domingo (22) por uma equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), após a vítima, de 53 anos, relatar ter sido atacada em sua própria casa pelo ex-companheiro, inconformado com o fim do relacionamento.

Segundo a vítima, o namoro durou quatro anos e chegou ao fim há cerca de um mês, quando ela descobriu que o homem mantinha, há 13 anos, um relacionamento estável com outra mulher, sem nunca ter revelado a verdade. Após a descoberta e o término, o acusado foi até a casa da ex, onde a empurrou várias vezes, quebrou seus óculos e proferiu ameaças de morte.

Mesmo enquanto registrava o boletim de ocorrência na DEAM, a vítima continuou a receber mensagens ameaçadoras pelo WhatsApp. Diante da gravidade do caso, a delegada plantonista determinou o envio de uma equipe policial até a residência do acusado, que foi preso em flagrante.

Na delegacia, ele confessou os fatos e afirmou que “estava errado” e que não voltaria a cometer o mesmo erro. A Polícia Civil solicitou medidas protetivas de urgência para a vítima, e o agressor será encaminhado à audiência de custódia.