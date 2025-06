Homem é preso ao ser flagrado com imagens de abuso sexual infantil no celular

Agentes federais cumpriram mandado de busca na residência do acusado, na zona norte de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem foi preso nesta terça-feira (17) em Macapá pela Polícia Federal após ser flagrado com imagens de abuso sexual infanto-juvenil em seu celular. Ele já era alvo de uma investigação que apura o crime de armazenamento de material contendo pornografia infantil.

A prisão aconteceu durante a deflagração da Operação Arquivo Proibido, que cumpriu dois mandados de busca e apreensão no bairro Infraero, na zona norte da capital amapaense.

As investigações começaram a partir de denúncias que apontavam que o suspeito armazenava, em dispositivos como celular e computador, imagens e vídeos de violência sexual infantil. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais federais fizeram uma verificação no aparelho do investigado e encontraram fotos e vídeos com conteúdo de abuso sexual infanto-juvenil, o que levou à prisão em flagrante.

O homem foi conduzido à sede da Polícia Federal em Macapá, onde permanece à disposição da Justiça. Ele poderá responder criminalmente por armazenamento de material pornográfico infantil, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A pena para esse tipo de crime é de até quatro anos de reclusão, além de multa. As investigações continuam para apurar se há outros envolvidos.