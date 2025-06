Homem é preso após cegar companheira com espelho em Macapá

Vítima perdeu a visão após ser atingida no olho por um espelho arremessado pelo agressor

Da REDAÇÃO

Um homem foi preso nesta quinta-feira (26) pela Polícia Civil do Amapá, acusado de cegar a companheira ao arremessar um espelho contra ela. O caso aconteceu no bairro Marabaixo IV, na zona oeste de Macapá, e está sendo investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

Segundo a polícia, a vítima sofria agressões quase diariamente. No dia 30 de maio, o agressor teria xingado a mulher, dado um soco em seu rosto e, em seguida, lançado um espelho que atingiu gravemente seu olho direito. A vítima foi socorrida, mas perdeu a visão do olho atingido.

A delegada Marina Guimarães representou pela prisão preventiva, que foi concedida pela Justiça. O suspeito foi localizado e preso pela equipe da DEAM, e será apresentado em audiência de custódia. A Delegacia da Mulher segue atuando para proteger vítimas e responsabilizar agressores.