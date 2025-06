Homem é preso na ponte binacional tentando liberar mercadoria com nota fiscal falsificada

NA FRONTEIRA COM A GUIANA FRANCESA

Denúncia foi feita por equipe da Receita Federal, que identificou falsificação na data do documento que já havia sido usado

Da REDAÇÃO

A Polícia Federal prendeu em flagrante, neste sábado (7), um homem que tentava liberar mercadorias apreendidas usando uma nota fiscal falsificada na Ponte Binacional, que liga o município de Oiapoque, no Amapá, à Saints Georges, na Guiana Francesa.

A ação ocorreu após uma denúncia feita pela Receita Federal, que identificou irregularidades no documento apresentado. A nota fiscal era idêntica à apresentada no dia anterior, com alteração apenas na data, indicando tentativa de fraude para burlar o controle aduaneiro.

Ao chegar ao local, os agentes da PF constataram a falsificação e efetuaram a prisão em flagrante. A PF não informou que tipo de mercadoria o acusado estavam transportando. O homem foi levado à Delegacia da Polícia Federal em Oiapoque, onde foi autuado por uso de documento falso.

Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde permanece à disposição da Justiça. Caso condenado, poderá cumprir pena de até cinco anos de prisão.