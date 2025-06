Homem é resgatado por guarda-vidas após nadar até a exaustão em Macapá

Episódio aconteceu na orla, próximo da rampa náutica, na zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem de 35 anos foi resgatado por guarda-vidas no fim de semana após nadar contra a correnteza e sofrer exaustão em uma área de balneário em Macapá. A ocorrência foi registrada no bairro Laguinho, zona central da capital amapaense.

Segundo o relatório dos bombeiros, Vandré Luciano Alves da Silva Rodrigues, natural de Macapá, estava nadando quando começou a se sentir cansado e pediu ajuda. A equipe de guarda-vidas que atuava na área agiu rapidamente para evitar um possível afogamento.

O resgate foi realizado pelo sargento Marloni e pelo cabo Jonhy Kelven, que utilizaram equipamentos de salvamento para retirar a vítima da água em segurança.

“A guarnição estava de prontidão quando avistou um jovem pular no Rio Amazonas para resgatar para pegar uma bolinha do seu cachorro que caiu nas águas. Ele conseguiu nadar até pegar essa bolinha, uma vez que ele estava em a favor da maré, mas quando começou a nadar contra a força das águas, a gente percebeu que ele dava braçadas e já não conseguia mais sair do lugar”, relatou o sargento Marloni.

Diante da dificuldade e do cansaço, o jovem entrou em desespero e levantou as mãos num estado de pânico. A guarnição deu alertas para a vítima parasse de nadar contra a maré e tentasse se manter flutuando enquanto os guarda-vidas se aproximavam – com muita dificuldade devido à maresia e o vento fortes.

“Entretanto, a vítima estava muito desesperada ao conto que não seguia não conseguia segurar o flutuador depois de mais duas tentativas em gente conseguiu fazer que ele segurasse e estabilizasse. A gente conversou com ele para tranquilizar e já começou o processo de nadar para chegar mais perto da margem. A tranquilidade e a paciência da guarnição foram de fundamental importância para que esse resgate tivesse sucesso”, ponderou o militar.

Já na borda, Vandré recebeu os primeiros atendimentos da cabo Iza, especializada em Atendimento Pré-Hospitalar (APH). Ele estava consciente, orientado e relatava apenas cansaço extremo.

Uma viatura do serviço de urgência foi acionada para avaliar a condição clínica do homem. Apesar da recomendação médica, ele recusou o encaminhamento ao hospital, assinando o termo de responsabilidade.

O Corpo de Bombeiros reforça a orientação para que banhistas respeitem os limites físicos e as sinalizações de segurança em locais com correnteza.