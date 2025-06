Homem esfaqueia colega de trabalho por quem seria ‘apaixonado’

Faca usada foi deixada no local do crime, que na empresa onde autor e vítima trabalhavam, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá investiga uma possível tentativa de feminicídio ocorrida nesta quinta-feira (28) nas dependências de uma empresa localizada na Rodovia AP-440, com a Linha A do km-9, em Macapá. O crime envolve um casal de funcionários.

A vítima, uma jovem de 22 anos, foi socorrida ao hospital após ser atacada a facadas no local de trabalho por um homem de 63 anos, identificado como José Luiz Campelo. Segundo testemunhas relataram aos militares do 8º Batalhão da PM, o suspeito nutria afetividade amorosa pela vítima.

Após o crime, ele fugiu e estaria escondido no Bairro Infraero I, na zona norte da capital. Diligências foram realizadas na região, mas os policiais não obtiveram êxito na captura.

Agora, a Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) apura a real motivação do crime e continua as buscas por José Luiz. As últimas informações apontam que a vítima não corre risco de morte.