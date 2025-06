Homem impede feminicídio, mas acaba morto

Crime ocorreu na Avenida Chico Mendes, no Bairro Infraero I, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi morto com uma facada no tórax na madrugada desta segunda-feira (23), na zona norte de Macapá. O caso ocorreu na Avenida Chico Mendes, no Bairro Infraero I.

A vítima, José Maria da Silva, de 49 anos, deixa um filho autista de 9 anos de idade. A criança ficou sob os cuidados de familiares.

Aos policiais militares do 2º Batalhão, a mulher que seria alvo do assassino contou que conseguiu fugir quando o ex-companheiro, conhecido como ‘Pelado’, invadiu seu apartamento para tentar matá-la, e que José Maria, ao intervir, tentando trancar o invasor no apartamento, foi atingido por um único golpe de faca no peito.

O autor do crime fugiu antes da chegada da polícia e, até o fechamento da matéria, não havia sido localizado. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas pelo (96) 99170-4302, que é o disque-denúncia da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia não esclareceu a relação da vítima com a ex-esposa do acusado e nem o que ela fazia no local do crime quando interveio na situação. Contudo, o primeiro relatório policial fala em “crime passional”.