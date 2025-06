Homem que matou a esposa é encontrado morto

Jardel Cardoso, de 31 anos, teria tirado a própria vida no sítio de um tio; o pai dele informou a polícia sobre a morte

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O homem que matou a esposa a facadas foi encontrado morto, na noite desta sexta-feira (6), na área rural de Mazagão, município a cerca de 40 km de Macapá. Ele teria cometido suicídio, segundo os primeiros relatos de policiais que acompanham o caso.

O Portal SelesNafes.Com apurou que equipes do GTA, das polícias Civil e Militar, além da Polícia Científica, estavam em deslocamento, por volta das 21h, para um sítio na comunidade de Vila do Pioneiro.

O sítio seria de um tio de Jardel Cardoso, de 31 anos, que estava foragido. Uma câmera de segurança filmou ele e a comerciante Jean Furtado, de 34 anos, entrando na residência onde o casal morou, no bairro do Zerão, por volta da 1h da madrugada de sexta.

Uma hora depois, ele saiu correndo do imóvel e pulou o muro com uma mala. O filho do casal, de aproximadamente dois anos, estava dormindo num quarto quando parentes encontraram o corpo dela ferido a facadas. Jeane teria sido degolada, segundo revelaram fontes da investigação.

O feminicídio teve imensa repercussão nas redes sociais. Jardel era considerado foragido.

O pai dele teria informado a polícia sobre a morte de Jardel, e teria dado a informação sobre o suposto suicídio por enforcamento.