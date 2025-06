Homem que matou cunhada com tiro pelas costas é condenado à prisão e indenização

Zumbi foi preso pela Polícia Civil do Amapá no mesmo bairro onde cometeu o crime, na zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Foi condenado a 25 anos de prisão, em regime fechado, Bruno Rafael da Silva do Espírito Santo, conhecido como “Zumbi”, pelo feminicídio de sua cunhada, Rafaela Gomes da Silva, de 24 anos.

O julgamento ocorreu na última segunda-feira (9), no Fórum de Macapá. Além da pena, ele também deverá pagar R$ 30 mil de indenização por danos morais e garantir pensão por morte às enteadas da vítima, que presenciaram o crime e seguem em acompanhamento psicológico.

O assassinato ocorreu na manhã de 7 de fevereiro de 2023, no bairro Perpétuo Socorro, zona leste da capital. Segundo o Ministério Público do Amapá, Rafaela era casada com a irmã de Bruno e morava na mesma residência que o réu. No dia do crime, ela se preparava para sair com a companheira quando foi surpreendida por Bruno, que a acusou de furtar R$ 2,9 mil do seu quarto.

Ainda de acordo com a denúncia, o réu ameaçou atear fogo na casa com as duas mulheres dentro. Em seguida, na cozinha, disparou contra Rafaela pelas costas, na frente da esposa da vítima e das duas crianças. Rafaela chegou a ser socorrida, mas não resistiu à hemorragia causada pelo projétil. Ela morreu no Hospital de Emergências da capital do Amapá.

Durante o julgamento, o Conselho de Sentença acatou integralmente a tese do MP-AP, representado pelo promotor Danilo de Freitas Martins, que enquadrou o crime como homicídio duplamente qualificado — por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima — além do agravante de feminicídio, ou seja, o assassinato motivado por gênero.

O juiz Hauny Rodrigues Diniz considerou o histórico criminal do réu, com condenações anteriores por roubo e tráfico de drogas, e o fato do crime ter sido cometido na presença de menores de idade. Ele determinou ainda que Bruno Rafael não poderá recorrer em liberdade. O condenado foi levado algemado do tribunal direto para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

“Nada e ninguém poderá suprir a dolorosa ausência do abraço materno para esses filhos”, afirmou o promotor Danilo Martins, comentando sobre a indenização e a pensão que o réu deverá pagar ao núcleo familiar da vítima.

Prisão

Após o assassinato, Bruno fugiu da cena levando duas mochilas com seus pertences. Ele permaneceu foragido até o dia 12 de junho de 2023, quando foi preso pela Polícia Civil do Amapá no mesmo bairro onde cometeu o crime. Durante a abordagem, ele ainda tentou fugir e se livrar de porções de maconha, crack, cocaína e dinheiro em espécie, mas foi alcançado por equipes da Delegacia de Mulheres e da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio.