Homem que matou vizinho da ex-mulher é preso

Lourival Trindade dos Santos, o Pelado, confessou o crime à Polícia Civil do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

O homem acusado de assassinar o vizinho de sua ex-mulher foi preso na noite desta segunda-feira (23), na zona norte de Macapá.

Ao ser abordado pela PRF, no km-8 da BR-210, Lourival Trindade dos Santos, de 36 anos, contou aos policiais ter sido o autor da facada que matou o trabalhador José Maria da Silva, conhecido como Zezinho, de 49 anos.

‘Pelado’, como Lourival é conhecido, teria invadido o apartamento da ex-mulher no início da madrugada de segunda-feira (23) e matado ‘Zezinho’ com uma facada no peito.

O alvo seria a ex-mulher dele, que, para não morrer, conseguiu fugir e chamar a polícia. Ela contou que não tinha nenhuma relação com o vizinho e que ele foi assassinado através da grade da porta, enquanto tentava trancar o agressor até a chegada da polícia.

“A gente estava assistindo televisão, eu com meus dois filhos, e o filho dele (do vizinho), que é autista, estava lá também assistindo, brincando com meu filho dentro de casa, foi quando ele (Pelado) entrou pedindo para ficar em casa até quinta-feira. Eu falei que não, porque ele tinha medida protetiva e ele não podia ficar em casa, pedi para ele sair, aí ele ficou agressivo, e puxou uma faca, eu saí correndo com as crianças aí de casa, gritando. Aí foi que o vizinho chegou e trancou a grade. Eu acho que foi no momento que ele trancou a grade, que ele (Pelado ) furou ele (Zezinho). O vizinho foi para me ajudar, porque eu estava com as crianças”, relatou a ex-esposa do acusado.

Ainda de acordo com o relato dela, após esfaquear Zezinho, Pelado ainda correu atrás dela até a rua da frente e só não a esfaqueou também porque vários jovens estavam na rua no momento e a ajudaram também.

O ex-casal já estava separado há cerca de seis meses, por conta do comportamento violento de Lourival.

“Ele ficava me batendo. A primeira residência que eu morava, ele invadiu umas duas vezes, aí eu me mudei de novo, pensando que eu ia estar protegida, mas ele invadiu pela terceira vez e aconteceu esse fato. O José Maria era apenas vizinho. Não tinha conhecimento com ele, só era ‘bom dia’, ‘boa tarde, vizinha’. E, às vezes, quando ele ia no comércio, ele pedia pro nenenzinho dele ficar lá, o bebezinho dele que é autista”.

Em depoimento, Lourival confessou o crime ao delegado Wanderson, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), e afirmou que desferiu a facada fatal porque o vizinho se meteu na briga do ex-casal.

A mulher também foi ouvida e contou que está separada há cerca de seis meses e que possui uma medida protetiva contra o ex-marido, com quem manteve um relacionamento de três anos conturbado, e teve um filho que hoje está com 1 ano de idade.

Já Zezinho era quem animava as festas na zona norte da capital e gostava de dançar brega. Ele deixou um filho de 9 anos, autista, com quem morava e era vizinho da ex-esposa do assassino.

A mãe de Zezinho, dona Minervina, foi até a frente do Ciosp Macapaba ao saber da prisão de Pelado. Ela pediu justiça.

“É doído demais, de tristeza. O José era uma pessoa muito querida, amigos aonde ele chegava, ele era carinho, amoroso, com todo mundo. No meu aniversário de 70 anos, ele estava com a maior alegria. É doído. Eu quero justiça”, lamentou.

Lourival Pelado foi autuado pelo crime de homicídio e seguirá para audiência de custódia nesta terça-feira (24).