Homicida em prisão domiciliar e sobrinho são presos após ameaçarem policiais

Prisões ocorreram na madrugada desta segunda-feira, no Bairro Marabaixo IV, zona oeste de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um homem de 45 anos, identificado como Marlúcio da Silva Abreu, foi preso na madrugada desta segunda-feira (23) no Bairro Marabaixo IV, zona oeste de Macapá. Ele foi flagrado pela Polícia Militar do Amapá descumprindo as condições da sua prisão domiciliar por homicídio qualificado. Durante a abordagem, segundo a polícia, ele ameaçou os policiais e resistiu à prisão.

Uma equipe do 8º Batalhão patrulhava a Avenida Jardim América, por volta de 1h40, quando avistou um grupo consumindo bebida alcoólica em frente a uma mercearia. Ao perceber a aproximação da viatura, Marlúcio demonstrou nervosismo e tentou esconder o rosto.

Após abordagem e consulta nominal, os policiais confirmaram que ele estava em prisão domiciliar e deveria estar recolhido em casa, conforme determinação judicial, que impõe recolhimento total aos sábados e domingos, além de restrição de circulação de segunda a sexta-feira, das 7h às 23h.

Marlúcio apresentava sinais de embriaguez — olhos avermelhados, odor etílico e voz alterada —, além de ameaçar os policiais e resistir à prisão. Foi necessário o uso de algemas para contê-lo.

Desacato do sobrinho

Durante a prisão do homicida, o sobrinho dele, Ocilei Anjos Santos Junior, de 25 anos, desacatou os policiais com xingamentos, palavrões e ameaças, e também acabou detido. Assim como o tio, ele apresentava sinais de embriaguez e se recusou a obedecer às ordens para a busca pessoal, além de oferecer resistência à prisão.

Tio e sobrinho foram conduzidos ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval. Ambos devem passar por audiência de custódia ainda nesta segunda-feira.