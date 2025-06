Idoso é assaltado por dupla enquanto vendia frutas em praça

Polícia Militar do Amapá analisa imagens dos criminosos rendendo o vendedor

Por RODRIGO DIAS

Um idoso que vendia frutas na Praça Chico Noé, localizada no bairro do Laguinho, área central da capital, foi vítima de um assalto violento na tarde da última quarta-feira (4). O crime foi registrado em vídeo, mostrando a abordagem de dois criminosos que levaram todo o dinheiro do trabalhador.

O assalto aconteceu na calçada onde o empreendedor costuma trabalhar, na esquina da Avenida Marcílio Dias com a Rua General Rondon. As imagens chocantes mostram um dos assaltantes segurando o idoso, que estava sentado em uma cadeira aguardando clientes. Enquanto isso, o segundo bandido revista os bolsos da vítima, levando toda a renda de um dia de trabalho.

Após roubar o dinheiro, a dupla agride o idoso, jogando-o no chão antes de fugir correndo em direção ao bairro Perpétuo Socorro. O que mais impressiona é que, a poucos metros do local, estudantes brincavam tranquilamente, sem sequer perceber a brutalidade da ação criminosa.

A Polícia Militar já está analisando as imagens e busca informações para identificar e prender os dois assaltantes. A corporação pede a colaboração da população com qualquer informação que possa auxiliar nas investigações. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo 190.