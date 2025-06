Influencer ‘Playboy da Bet’ vai para o Iapen após descumprir medida protetiva

Nas redes sociais Gabriel exibe roupas de grife, saques volumosos em caixas eletrônicos e viagens pomposas.

Por OLHO DE BOTO

O influenciador digital Gabriel Araújo Martins, de 23 anos, conhecido como “Playboy da Bet”, foi transferido para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) nesta segunda-feira (9), após ter a prisão mantida pela Justiça durante audiência de custódia.

Ele foi detido no início da madrugada de domingo (8), no Bairro do Trem, zona sul de Macapá, por descumprir medida protetiva que o impedia de se aproximar da ex-namorada.

A ordem de prisão foi expedida pelo Juizado de Violência Doméstica de Macapá e cumprida pela equipe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM). No momento da abordagem, o investigado estava dentro de um carro de luxo da marca Mercedes-Benz.

Gabriel Martins respondia em liberdade por um processo de violência doméstica que corre em segredo de justiça. Ele havia sido proibido judicialmente de manter contato com a vítima. Ao violar essa determinação, teve a prisão decretada pelo Juizado de Violência Doméstica de Macapá.

Na audiência realizada nesta segunda-feira, a juíza Priscylla Peixoto Mendes decidiu manter o influenciador preso. Em sua decisão, a magistrada destacou que não foram identificados indícios de maus-tratos ou violações de direitos durante a prisão, e determinou a remessa dos autos ao juízo competente para as deliberações cabíveis.

Conhecido nas redes sociais por ostentar uma rotina de luxo supostamente financiada por apostas esportivas, o “Playboy da Bet” exibe viagens internacionais, roupas de grife, saques volumosos em caixas eletrônicos e carros importados.

Ele permanecerá detido no Iapen enquanto aguarda novo posicionamento da Justiça. O processo de violência doméstica contra ele corre em segredo de justiça.