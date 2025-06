Jornada Gospel 2025 traz ao Amapá 29 shows gratuitos

Evento com 2 dias de celebração cristã, acontece nesta quinta-feira, 19, e sexta-feira, 20, no Sambódromo, na zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

Com apoio do Governo do Amapá, a Jornada Gospel 2025 começa nesta quinta-feira (19) e segue até sexta-feira (20) no Sambódromo de Macapá, com uma programação gratuita que reúne 29 atrações locais e dois grandes nomes da música gospel nacional: Rose Nascimento e o casal Jefferson e Suellen.

O evento, que já faz parte do calendário cultural do Amapá, é uma celebração de fé, cultura e música, reunindo artistas selecionados no 4º Festival de Cultura Gospel, que envolveu cantores solo, bandas e grupos de dança de diferentes igrejas e comunidades evangélicas do estado.

A cantora Rose Nascimento se apresenta na abertura, na quinta-feira (19), enquanto Jefferson e Suellen encerram a programação na sexta-feira (20).

A Jornada é realizada em parceria com o Instituto Brasil Futuro (Ibraf) e conta com apoio de emendas parlamentares do senador Randolfe Rodrigues e dos deputados estaduais Jory Oeiras e Edna Auzier, além do suporte institucional do Governo do Estado do Amapá.

De acordo com a secretária de Estado do Turismo, Syntia Lamarão, o evento já se consolidou como um dos maiores encontros de música gospel da região, fortalecendo não apenas a cultura e a religiosidade, mas também a economia local.

“A Jornada Gospel tem se consolidado como um grande atrativo cultural, de fé e religiosidade do povo cristão, movimentando o setor de eventos, o comércio e o turismo no Amapá. Valoriza os artistas locais e promove a integração de diferentes públicos, exaltando a união de todos”, destacou a gestora.

A edição anterior, em 2024, reuniu cerca de 20 mil pessoas, no Anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.