Jovem morre ao ser atropelado por ônibus

Segundo testemunhas, a vítima teria tentado ser atropelado com outro coletivo momentos antes

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Um jovem de 17 anos morreu ao ser atropelado por um ônibus da empresa Nova Macapá, na noite deste sábado (21), no Centro de Macapá. De acordo com a Polícia Militar, a tragédia teria sido provocada, mas só a perícia irá confirmar essa teoria.

A vítima foi identificada como Gustavo William Paulo Wanzeller, de 17 anos. A morte ocorreu no cruzamento da Avenida FAB com a Rua Jovino Dinoá. A cabeça do jovem foi atingida pelas rodas traseiras do ônibus, provocando a morte no local. Quando o socorro médico chegou, não havia mais nada a ser feito.

Segundo apurações da equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito da PM (Bptran) que atendeu a ocorrência, o adolescente teria deixado uma carta de despedida explicando o fim de um suposto relacionamento com a namorada.

Um vigilante que trabalha próximo ao local também contou aos políciais que o jovem já havia tentado se jogar na frente de outro ônibus momentos antes, mas o motorista conseguiu desviar.

Ele teria chegado ao cruzamento de bicicleta, e a deixou encostada numa árvore. A segunda tentativa foi fatal.