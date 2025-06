Justiça mantém preso guarda municipal acusado de estuprar sobrinha desde os 10 anos

Decisão judicial converteu prisão em flagrante em preventiva; Guarda Municipal de Macapá afastou o agente.

Por OLHO DE BOTO

A Justiça manteve a prisão de Flávio Ferreira, de 54 anos, guarda municipal de Macapá acusado de estuprar a própria sobrinha, hoje com 14 anos. A decisão, tomada na audiência de custódia desta segunda-feira (9), converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base na gravidade do crime e no risco à ordem pública, segundo a justiça.

De acordo com a justiça, há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, enquadrado como estupro de vulnerável. A decisão destacou ainda a inadequação de medidas cautelares menos severas, dada a natureza do delito – cometido no ambiente familiar contra uma menor de idade.

Flávio foi preso no último sábado (7), após o irmão de 13 anos da vítima ouvir seus gritos e alertar o pai, que o imobilizou até a chegada da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM). Investigadores apuraram que o crime ocorreu quando a adolescente foi atraída para uma sala vazia, onde o acusado aumentou o volume de um aparelho de som para consumar o ato.

Abuso desde os 10 anos

Durante as investigações, a polícia descobriu que a adolescente era vítima de abusos sexuais pelo tio desde os 10 anos. Laudos periciais confirmaram a conjunção carnal no episódio mais recente. A vítima recebe atendimento psicológico, e o caso segue sob apuração da DEAM.

Guarda Municipal de Macapá

Em nota divulgada nesta terça-feira (10), a Guarda Civil Municipal de Macapá repudiou veementemente o crime e afirmou que o agente será submetido às medidas disciplinares previstas em lei.

“A instituição não compactua com qualquer tipo de violência, especialmente contra os mais vulneráveis. A Corregedoria já foi acionada e acompanha o caso de perto, reafirmando o compromisso com a ética e a proteção da população”, diz o comunicado.

Flávio Ferreira foi encaminhado ao Centro de Custódia do Bairro Zerão, na zona sul da capital do Amapá, e seu nome foi incluído no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) para garantir sua integridade física.

Nota de Repúdio

“A Guarda Civil Municipal de Macapá vem a público manifestar seu mais absoluto repúdio ao gravíssimo crime, pelo qual um dos seus integrantes foi preso em flagrante.

Reiteramos que não compactuamos com qualquer tipo de violência, especialmente contra os mais vulneráveis, e que toda a conduta individual será tratada com o rigor que o caso exige, conforme os ditames legais e institucionais.

A Corregedoria da Guarda Civil Municipal já foi acionada e está acompanhando de perto a apuração dos fatos. E mais uma vez, o Comando da Guarda reafirma seu compromisso com a legalidade, com a ética e com a proteção da população macapaense, deixando claro que não haverá tolerância possível para desvios de conduta dessa natureza.

Pedimos serenidade à população e garantimos que todas as providências cabíveis serão adotadas, conforme prevê a legislação, a fim de assegurar a responsabilização devida e a preservação da confiança no serviço público prestado por esta instituição.

Guarda Civil Municipal de Macapá, compromisso com a segurança e respeito à cidadania.”

Comando Geral da GCMM