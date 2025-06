Legendários no Amapá terá jornada de fé e superação na natureza por 4 dias

Inspirado em movimento global iniciado na Guatemala, evento acontecerá de 10 a 13 de julho em local que ainda será divulgado

Por SELES NAFES

O Amapá receberá, pela primeira vez, o retiro masculino do movimento cristão Legendários, que acontecerá entre os dias 10 e 13 de julho, com participação estimada de 250 homens. A experiência, chamada de “Rota Amapá”, será realizada em local ainda mantido em sigilo e será revelado apenas no dia em que começa a aventura.

Criado na Guatemala e difundido por vários países, o Legendários é um movimento voltado exclusivamente para homens cristãos. O objetivo é restaurar o propósito original do homem — honrar a Deus, a família e os amigos — por meio de vivências profundas em meio à natureza. No Amapá, o grupo já conta com mais de 100 membros, mas no mundo são quase 200 mil legendários.

“É uma imersão, onde irão a um determinado local que chamamos de ‘pista’. É uma área de trilha com montanhas, rios e lagos. Uma imersão de quatro dias para viver momentos de reflexão sobre família, sociedade e princípios cristãos”, explica o pastor Gabriel Ferraz, um dos organizadores da edição do Legendários.

Durante os quatro dias de imersão, os participantes — chamados de aspirantes até concluírem o retiro — encaram desafios físicos, trilhas, acampamento selvagem e momentos de reflexão sobre fé, responsabilidade e afeto. Tudo é construído com base nos valores “AHU”: Amor, Honra e Unidade.

O evento é aberto a homens de todas as idades a partir dos 18 anos, e as inscrições e instruções para participar estão sendo coordenadas pelo Instagram oficial do grupo no estado: @legendariosamapa.oficial.