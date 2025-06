Lutadora amapaense conquista título inédito no Mundial de MMA em São Paulo

Anny Pitbull foi a única do Norte do país que subiu no lugar mais alto do pódio

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A lutadora Thiciany Miranda Ferreira, mais conhecida no octógono por Anny Pitbull, mostrou que herdou a força e a habilidade de combate da sua família, composta por atletas do mesmo segmento esportivo. Neste fim de semana, a amapaense de 20 anos conquistou o primeiro lugar na principal categoria amadora (até 72kg) no Gamma World Championships, competição mundial de MMA.

Anny Pitbull subiu ao topo do pódio após derrotar, neste domingo (22), a lutadora Lucie Komárková, da República Tcheca. A programação aconteceu no parque aquático Wen’t Wild, em Itupeva, no interior de São Paulo, e reuniu cerca de 1.200 atletas de mais de 100 países.

“Eu fiquei muito feliz por participar do evento e ganhar esse título”, ressaltou a amapaense. “Comecei, primeiro, a treinar boxe com meu pai quando eu tinha 8 anos. Depois, eu passei por jiu-jitsu e, assim, cheguei no MMA [Artes Marciais Mistas].”

A jovem amapaense relata que possui uma rotina puxada de treinos na academia Black Thai, com atividades de segunda a sexta de manhã até a noite. Agora, ela se preparada para voltar à Macapá, nesta terça (24), e sonha em conquistar mais títulos fora do Amapá e do Brasil.

“A luta representa tudo para mim. É isso que eu quero para minha vida”, disse. “Metade da minha família é formada por lutadores. Meu pai é aposentado, meu irmão ainda luta, e tem outros”.

Para o treinador de muay thai Diego Peste, a vitória de Anny Pitbull mostra o potencial dela de representar o Amapá e o Brasil em competições internacionais de luta. Ele enfatiza a importância da visibilidade para chamar a atenção dos talentos locais do esporte.

“Nossos treinos são diários. Manhã, tarde e noite. Tem dias que pela manhã é muay thai, tem dias que é jiu-jitsu, e a noite nós fazemos o treino misto, que é o MMA. Para uma competição, temos também a parte de preparação física”, frisou.

“Nós estamos com uma expectativa muito boa de ela conseguir oportunidades fora, que já apareceram, mas infelizmente ainda não conseguiu galgar. Essa vitória vai proporcionar uma melhor visibilidade para a nossa lutadora e os eventos vão agora saber quem é a Anny.”

Além de Anny Pitbull, a única do Norte do país a chegar ao topo do pódio, a delegação do Amapá teve outro destaque no Gamma World Championships. A lutadora Maria Clara Andrade, de 17 anos, também da academia Black Thai, vai trazer ao estado a prata da categoria amadora (até 65kg).

A delegação amapaense viajou com apoio da Sedel (Secretaria de Estado do Desporto e Lazer), que custeou as passagens, hospedagens e alimentação de cinco atletas participantes da competição mundial de MMA.