Macapá aprova lei que reconhece manobras com motos e bikes como esporte e cultura

Lei aprovada propõe incentivo à prática em espaços seguros e levanta debate sobre segurança e prioridades públicas

Da REDAÇÃO

A Câmara Municipal de Macapá aprovou, nesta terça-feira (24), o Projeto de Lei Ordinária nº 094/2025, que reconhece as manobras e acrobacias com motos e bicicletas, conhecidas como “dar grau”, como práticas esportivas e culturais no município. A proposta é de autoria do vereador Bruno Igreja (MDB).

A nova lei prevê que o poder público incentive a criação de espaços adequados e seguros para a prática, além da promoção de eventos e ações de conscientização sobre segurança. Segundo os defensores da medida, o objetivo é combater estigmas e ampliar oportunidades para jovens praticantes.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), porém, considera infração gravíssima conduzir motocicleta realizando manobras perigosas, como empinar a roda dianteira. A infração pode resultar em multa, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH, conforme o artigo 244, inciso III. A prática só é permitida em locais fechados, próprios para atividades esportivas e com autorização prévia.

Apesar da aprovação, o tema gera discussões em setores ligados à segurança no trânsito e à destinação de recursos públicos. A regulamentação e fiscalização das atividades ainda dependem de ações do Executivo municipal.