Mãe que espancou filha por pedido de ajuda no dever de casa é solta pela Justiça

Caso ocorreu no município de Ferreira Gomes, a cerca de 140 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A mulher de 23 anos presa em flagrante na última terça-feira (10), após agredir brutalmente a filha de 5 anos com uma corda no município de Ferreira Gomes, interior do Amapá, obteve liberdade provisória. A decisão, proferida nesta quarta-feira (11), causou surpresa diante da gravidade do caso e do histórico de violência doméstica da suspeita.

A agressão veio à tona quando a criança chegou à escola com marcas visíveis nas costas e relatou aos professores que havia sido espancada pela mãe ao pedir ajuda para fazer o dever de casa. O caso gerou comoção e mobilizou as autoridades locais.

Segundo o delegado Felipe Rodrigues, responsável pela investigação, a mãe confessou o crime, e a corda usada na agressão foi apreendida. As investigações revelaram que ela é mãe de duas crianças e já era alvo de outra apuração por maus-tratos à filha mais velha. Relatos ainda mais graves indicam que teria tentado afogar uma das meninas em outra ocasião.

A Polícia Civil havia solicitado a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, com base na gravidade dos fatos e na suspeita de reincidência. No entanto, a Justiça optou por conceder liberdade provisória, impondo medidas cautelares que, até o momento, não foram divulgadas.

As duas crianças permanecem sob os cuidados do Conselho Tutelar, que acompanha o caso e atua para garantir a proteção e o bem-estar das vítimas.