Mega reservatório com 10 milhões de litros atenderá 14 bairros de Macapá

Estrutura está sendo erguida pela CSA no bairro do Buritizal, na zona sul de Macapá

Da REDAÇÃO

Um novo reservatório de água com capacidade para 10 milhões de litros está em construção no bairro Buritizal, na zona sul de Macapá. A estrutura, erguida pela Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA), é uma das maiores do estado e representa um passo decisivo para garantir abastecimento contínuo e seguro de água tratada para milhares de famílias da capital. No total, 14 bairros serão beneficiados direta ou indiretamente com o investimento.

A obra utiliza aço vitrificado, um material moderno e resistente, que assegura maior durabilidade ao reservatório. Além disso, está sendo construída uma nova Estação Elevatória de Água Tratada com três conjuntos de bombas, cada uma com capacidade de movimentar até 864 mil litros de água por hora, o que vai melhorar significativamente a pressão da rede e a eficiência do sistema.

Na primeira etapa de operação, o novo Centro de Reservação do Buritizal atenderá cerca de 10 mil clientes nos bairros Buritizal, Congós, Novo Buritizal e Muca, com fornecimento de água 24 horas por dia. A estrutura terá autonomia de até 8 horas mesmo em caso de falha no sistema de tratamento, garantindo segurança hídrica para a população.

“Essa obra é um marco importante para o sistema de abastecimento de Macapá. Com o novo reservatório, conseguimos atender uma demanda crescente de forma eficiente, garantindo água tratada com regularidade e segurança para muitas de famílias. É uma estrutura moderna, pensada para o presente e preparada para o futuro”, afirmou o gerente de engenharia da CSA, Mário César Alves.

Além do reservatório, uma nova adutora de 900 mm de diâmetro e 500 metros de extensão está sendo implantada, conectando a estrutura à rede da Avenida Santos Dumont. Com isso, o sistema será capaz de atender até 34.750 clientes dos bairros Nova Esperança, Alvorada, Santa Rita, Beirol, Trem, Jardim Equatorial e parte do Centro, Jesus de Nazaré, Araxá, Santa Inês e Pedrinhas. O novo reservatório representa mais um avanço da CSA no compromisso com a melhoria da saúde pública e da qualidade de vida em Macapá.