Mistério da mulher morta e coberta com sal é esclarecido pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Amapá anunciou nesta quinta-feira (19) que elucidou o assassinato de Olívia Regiane França, de 31 anos, encontrada morta com sinais de tortura e o corpo coberto com sal, no dia 14 de fevereiro, em uma área de pontes na Passagem Vênus, no bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

Coordenadas pelo delegado Leonardo Leite, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), as investigações apontam que a ordem para a execução partiu de uma facção criminosa que controla a região onde Olívia vivia. Os criminosos suspeitavam que ela fosse informante da polícia.

Três homens foram identificados como autores do crime. Um deles, segundo uma testemunha ouvida na delegacia, também estaria envolvido em um latrocínio ocorrido no município de Cutias.

Com apoio do Grupo Tático Prisional (GTP), agentes da DHPP cumpriram na quarta-feira (18) dois mandados de busca e apreensão dentro da carceragem do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Lá estão detidos dois suspeitos que já cumprem penas por outros crimes e agora também são investigados pelo assassinato de Regiane.

O terceiro suspeito, Gabriel Pinheiro Brabo, conhecido como “GB”, segue foragido. A polícia pediu que informações sobre seu paradeiro podem ser repassadas de forma anônima ao disque denúncia: (96) 99170-4302.