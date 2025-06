Moradores reclamam de alagamento em rua que teria sido asfaltada sem sistema de drenagem

O problema ficou novamente evidente na madrugada deste sábado (14), após uma forte chuva na capital.

Da REDAÇÃO

Moradores da Rua Odilardo Silva, no trecho entre as avenidas Coaracy Nunes e Mendonça Júnior – e arredores – no Centro de Macapá, voltaram a enfrentar transtornos causados por alagamentos. O problema, que persiste há anos, ficou novamente evidente na madrugada deste sábado (14), após uma forte chuva na capital.

Segundo relatos, os veículos não conseguiam transitar pelo local, completamente tomado pela água. Clientes de uma casa noturna localizada na região precisaram esperar por horas até que o nível da água baixasse para conseguir acessar seus carros. Muitos motoristas de transporte por aplicativo chegaram a cancelar corridas ao se depararem com o alagamento.

De acordo com os moradores, a situação é reflexo de uma obra de pavimentação executada pela Prefeitura de Macapá que, segundo eles, foi feita sem a implantação de um sistema de drenagem adequado.

A obra contempla a pavimentação da Rua Odilardo Silva, desde o bairro Beirol até o Laguinho, e se arrasta há mais de quatro anos sem conclusão.

Os moradores também denunciam que havia recursos garantidos por meio de emenda parlamentar, destinados justamente para execução da drenagem e conclusão da pavimentação da via, mas alegam que houve descaso na aplicação do investimento.

Vídeos gravados pelos próprios moradores mostram a rua completamente alagada. As imagens também registram até animais de rua buscando abrigo em locais mais altos para se protegerem da água.

“Isso aqui é uma irresponsabilidade. Ficou dinheiro para fazer drenagem, ficou recurso para essa obra, e até agora não resolveram. Nossa revolta é muito grande”, desabafou um morador.

A Prefeitura de Macapá ainda não se posicionou publicamente sobre a situação.