Motorista de aplicativo desaparece após sair de casa para vender celular

Márcio da Silva de Souza saiu de casa, em Macapá, noite de quarta-feira (26).

Por RODRIGO DIAS

A família de Márcio da Silva de Souza, de 48 anos, está em busca de informações sobre seu paradeiro desde a noite de quarta-feira (25). Ele saiu de casa por volta das 19h para vender um aparelho celular e, desde então, não deu mais notícias.

Segundo a filha, Ketlyn Souza, essa é a primeira vez que Márcio desaparece sem avisar.

“Ele sempre é comunicativo comigo, pois moramos juntos”, relatou.

Márcio atua como motorista de aplicativo e reside no conjunto Macapaba, na zona norte de Macapá. Ainda de acordo com a filha, as mensagens enviadas ao celular do pai sequer estão sendo entregues, o que aumenta a preocupação da família.

Desesperada, Ketlyn fez um apelo: “Quem tiver qualquer informação sobre meu pai, por favor, entre em contato comigo pelo número (96) 99137-0037. Pelo amor de Deus. Ele nunca foi de sumir assim, sempre está em casa comigo.”