Mulher é morta a tiros pelo ex-companheiro em Laranjal do Jari

Irael teria invadido a residência enquanto Maria estava na cozinha e, sem dizer nada, começou a atirar. Crime ocorreu no município a 270 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA

Um caso de feminicídio foi registrado nesta quinta-feira (19) na região central de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, a cerca de 270 km de Macapá. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi morta a tiros pelo ex-companheiro.

A mulher foi identificada como Maria dos Ramos Santos Mendonça, de 30 anos. Testemunhas relataram que o autor dos disparos é Irael Alves da Silva, ex-marido da vítima.

Ele teria invadido a residência enquanto Maria estava na cozinha e, sem dizer nada, começou a atirar. Moradores ouviram os tiros e viram o suspeito fugindo a pé.

Ainda de acordo com relatos, o casal mantinha um relacionamento conturbado e a vítima já havia sido agredida em outras ocasiões.

A Polícia Civil esteve no local, iniciou as investigações e apura a motivação do crime, que é tratado como feminicídio. Até o momento, Irael Alves continua foragido.