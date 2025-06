Mulher guardava tabletes de maconha em casa, em área de pontes de Santana

Ação foi da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos no Bairro Fonte Nova, no município que fica a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas, nesta quarta-feira (11), durante uma operação da Polícia Civil do Amapá no município de Santana, distante 17 quilômetros de Macapá. A ação contou com o apoio da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) e do Núcleo de Operações com Cães (NOC/K9).

A abordagem ocorreu em uma área de pontes do Bairro Nova União, apontada como ponto de intenso comércio de entorpecentes. Segundo a polícia, a residência da suspeita era usada tanto para armazenar quanto para preparar porções da droga para venda.

No local, os agentes encontraram dois tabletes de maconha, além de uma porção menor da substância, já fracionada para consumo. A operação foi conduzida com base em denúncias que indicavam o endereço exato onde os entorpecentes estariam sendo mantidos sob a guarda de uma mulher.

“A equipe da Denarc recebeu informações a respeito de um endereço onde estavam sendo guardadas algumas porções de drogas, para posterior comercialização. Ao diligenciarem no local e procederem com a abordagem da residência, os policiais encontraram dois tabletes de substância entorpecente do tipo maconha, além de outra porção menor”, relatou o delegado Leonardo Alves, que comandou a ação.

Após a prisão, a suspeita foi conduzida ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana, onde ficou à disposição da Justiça. Ela deverá passar por audiência de custódia. Já a droga apreendida será encaminhada para incineração, conforme determina o trâmite legal.

A mulher foi encaminhada ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), de Santana e deverá ser apresentada para audiência de custódia e a droga apreendida será enviada para incineração, após processo judicial.