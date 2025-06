Mulheres conduzem pautas sociais e políticas em evento com lideranças nacionais no Amapá

Encontro ocorre na sede do Sebrae, no Centro de Macapá, a partir desta quinta-feira (5).

Macapá vive a expectativa de um evento que reunirá mulheres com destacada atuação nacional e local na liderança de pautas sociais, políticas e culturais.

Será o 1º Encontro de Lideranças Femininas do Amapá, promovido pelo Coletivo ELAS, com apoio do Governo do Estado, da Central Única das Favelas (CUFA) e do Sebrae-AP. O evento inicia nesta quinta-feira (5) e segue até sábado (7), na sede do Sebrae.

Idealizado pela primeira-dama do Amapá, Priscilla Flores, o encontro tem como principal objetivo promover o protagonismo feminino a partir do compartilhamento de experiências e da construção coletiva de soluções para as desigualdades de gênero.

A programação conta com a presença de referências locais como Alzira Nogueira, Ana Girlene, Lilian Monteiro, Alliny Serrão e Josilana Santos. No cenário nacional, participam nomes como Gabriela Prioli, Manuela D’Ávila, Ana Fontes, Maria Paula e Marta Lívia Suplicy, reconhecidas por sua atuação em temas como educação, direitos das mulheres, empreendedorismo e ativismo social.

As discussões estão organizadas em câmaras temáticas com painéis sobre Empreendedorismo, Liderança, Ação Social, Solidariedade, Educação, Ativismo, Sustentabilidade e Legislação. Além dos debates, o público tem acesso a apresentações culturais gratuitas e feiras empreendedoras com exposição de produtos de mulheres da economia criativa local.

O ponto alto do evento será a construção de um documento final com propostas concretas, que deverá reunir diretrizes para a formulação de políticas públicas voltadas à equidade de gênero, combate à violência contra a mulher, apoio ao empreendedorismo, fortalecimento da autonomia econômica e maior participação política feminina.

O encontro marca um passo estratégico na articulação de mulheres para transformar realidades a partir da escuta, do conhecimento e da ação.

Veja programação:

Quinta-feira, 5

16h: Credenciamento.

19h: Abertura.

20h: Palestra com Maria Paula: psicóloga, escritora e atriz (ex-Casseta e Planeta).

21h: Show de Hanna Paulino.

Sexta-feira, 6

8h30: Credenciamento e abertura do 1° painel;

9h30: Palestra com Ana Fontes: CEO da Rede Mulher Empreendedora, referência nacional em empreendedorismo feminino;

10h30: Câmera E- Empreendedorismo e Educação.

14h15: Palestra com Taís Nifneguer (Meta);

14h45: Câmara L- Liderança e Legislação;

17h: Palestra com Manuela: D’Ávila: Jornalista, escritora, ex-deputada federal e ativista pelos direitos das mulheres;

19h30: Show da Patrícia Bastos – “Baile da Caboca”.

Sábado, 7

8h30- Abertura do 2° dia de painel

9h30- Palestra com Carol Carvalho: fonoaudióloga, palestrante e mentora em Comunicação

10h30- Câmara A- Ação e Administração

14h: Palestra com Marta Lívia Suplicy: Empresária, ativista e presidente do Instituto Virada Feminina;

14h30: Câmara S- Social e Sustentabilidade;

17h: Palestra com Gabriela Prioli: Advogada, comunicadora e uma das vozes mais relevantes do debate político no Brasil;

18h: Encerramento no Sebrae.

Show do ELAS

Local: Trapiche Santa Inês

19h: Show com Djs’s

20h: Show Pagodelas

21h: Show da Gaby Amarantos