Mutirão de atendimentos gratuitos de saúde chega ao Santa Rita

Da REDAÇÃO

Neste sábado (7), o bairro Santa Rita (e arredores) receberá uma grande ação social gratuita voltada para a saúde e o bem-estar da comunidade. A iniciativa é promovida pela Faculdade IMMES e contará com a participação de professores e estudantes da instituição.

Os atendimentos acontecerão das 8h às 12h na sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Mórmons), localizada na Avenida Hildemar Maia, nº 1730.

O mutirão é realizado anualmente desde 2012, com base em uma ideia do promotor Moisés Rivaldo, fundador do Instituto Macapaense do Ensino Superior (IMMES), e tem como missão oferecer acesso a serviços básicos de saúde e orientação para a população em geral, especialmente em bairros com maior vulnerabilidade social.

Durante a ação, serão ofertados os seguintes serviços gratuitos à população:

Avaliação odontológica

Avaliação nutricional

Atendimento psicológico

Sessões de fisioterapia

Verificação de pressão arterial

Teste de glicemia

A organização espera atender dezenas de famílias ao longo da manhã. O projeto será supervisionado por profissionais experientes. O evento é aberto ao público e não é necessário agendamento prévio. Basta comparecer ao local com um documento de identidade.