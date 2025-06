Navio da Petrobras inicia viagem em direção à costa do Amapá

Embarcação que vai perfurar poço passará por simulação combinada entre o Ibama e a empresa

Por SELES NAFES

Após meses de espera e impasses ambientais, o navio-sonda ODN-II finalmente iniciou sua jornada em direção à costa do Amapá, na região da Margem Equatorial brasileira. A informação é do site Petronotícias, portal especializado no setor.

A embarcação será utilizada na perfuração do bloco FZA-M-59, localizado na “Bacia da Foz do Amazonas”, mas que na verdade fica a 550 km de onde termina o Rio Amazonas.

A viagem só foi possível após o Ibama autorizar o deslocamento da sonda, que passou recentemente por um processo de limpeza para retirada de “coral-sol”, espécie invasora encontrada em sua estrutura. O ODN-II deve chegar ao destino entre o fim de junho e o início de julho.

Antes da liberação definitiva para a perfuração, a Petrobras precisará realizar a Avaliação Pré-Operacional (APO), uma simulação exigida pelo Ibama que testa a capacidade da estatal de responder a um eventual vazamento de óleo. A aprovação dessa etapa é a última condição para a emissão da licença ambiental.

Vale lembrar que esta é a segunda tentativa da Petrobras de avançar com a operação na Margem Equatorial. Em 2023, a mesma sonda chegou a se deslocar até a região, mas acabou desmobilizada após o Ibama indeferir o pedido de licença. O navio retornou, na ocasião, à Bacia de Campos.