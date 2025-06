No Amapá, uma tonelada de drogas é incinerada em operação

Ação faz parte do “Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico de Drogas”

Por JONHWENE SILVA

Na manhã desta quinta-feira (26), a Polícia Civil do Amapá, realizou a incineração de cerca de 1000 quilos (uma tonelada) de drogas. A queima do entorpecente faz parte do “Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico de Drogas”, lembrado no dia 26 de junho.

A ação faz parte também do marco temporal da operação de âmbito nacional “NARKE 4”, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Denarc, Draco e Core, unidades da Polícia Civil, participaram da incineração. Toda a quantidade de entorpecente queimado, são frutos de apreensões da forças de segurança amapaenses.

“Essa ação faz parte da Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas, que acontece no Brasil todo, sendo que ao longo desses dias nossas equipes vêm efetuando apreensões, prisões em flagrante e também cumprindo mandados de prisão relacionados com o crime de tráfico de drogas. A incineração que fizemos hoje, compreende apreensões de diversos tipos de drogas como, maconha, crack, cocaína, além de drogas sintéticas que foram sendo apreendidas desde meados do ano passado”, finalizou o delegado Leonardo Alves.

Operação Narke 4

É uma ação coordenada nacionalmente pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça.