No Bailique, construção de sede em parquinho recém-inaugurado vira caso de polícia

Único espaço de lazer das crianças na Vila Progresso é destruído para dar lugar à Associação dos Veteranos; obra é tocada pela prefeitura, por meio da agência distrital

Por SELES NAFES

Uma obra virou caso de polícia na Vila Progresso, a maior comunidade do Arquipélago do Bailique, região ribeirinha a cerca de 150 km de Macapá. Moradores foram surpreendidos com o início da construção da sede da Associação de Veteranos do Bailique justamente no local onde havia um parquinho infantil instalado numa praça recém-inaugurada pela prefeitura.

O espaço público foi entregue à população no dia 23 de março deste ano. Menos de três meses depois, na última sexta-feira (6), o presidente da Associação dos Produtores da Vila Progresso, Antônio Peixoto, procurou o 1º Pelotão da Polícia Militar (Batalhão Ambiental) para registrar um boletim de ocorrência. Segundo ele, o espaço infantil ao lado da arena da praça está sendo desmanchado para dar lugar à nova construção.

Peixoto afirma que a obra está sendo conduzida por funcionários da Agência Distrital – estrutura que funciona como uma subprefeitura – e por membros da Associação de Veteranos. Ele identificou o agente distrital responsável pela obra como “Gato”, figura conhecida da comunidade.

Na ocorrência, o líder comunitário destaca ainda que o parquinho era o único espaço de lazer das crianças na vila e que todos os brinquedos foram removidos do local. A destruição repentina do espaço gerou indignação e mobilização entre os moradores.

A Polícia Militar encaminhou o caso para a Polícia Civil, que deve apurar os fatos. Até o momento, a prefeitura de Macapá não se pronunciou oficialmente sobre o caso.