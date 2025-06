‘Nosso corpo é o maior templo’: Corrida de Rua da Assembleia de Deus será neste domingo

Além da Corrida de Rua da AD, igreja chega aos 108 anos com investimentos em evangelização por meio do esporte

Da REDAÇÃO

Na manhã do próximo domingo (22), um evento especial que marca o aniversário de 108 anos da Igreja Assembleia de Deus, no Amapá, vai reunir fé, música e um gesto pela saúde do corpo e da mente. Será a primeira Corrida de Rua da AD, competição que terá até a unção do percurso por onde os corredores irão passar. O SNTV conversou com o bombeiro e um dos coordenadores da corrida, Anderson Oliveira.

Entrevista: Seles Nafes. Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva. Edição : Antônio Batista Júnior.