Êxodo 3

A verdadeira grandeza é servida por mãos humildes. Esse pensamento provocativo lança luz sobre uma virtude negligenciada. A maior virtude não é a força, mas a disposição de servir. Em Êxodo 3, vemos Moisés transformado de um homem que agia por impulso em um homem que reconhecia seu diminuto tamanho perto de Deus e disposto a servir seu povo seguindo as ordens do Criador. Veja a análise e tenha um excelente domingo (8) com nosso Salvador Jesus Cristo!