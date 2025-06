Êxodo 2

O sofrimento é o pincel com que Deus molda suas obras primas. Os momentos de dor, muitas vezes incompreensíveis, são essenciais na formação do caráter. Moisés também teve a vida transformada no deserto depois de uma atitude impensada no Egito. Veja a análise de Êxodo 2 e tenha um feliz sábado (7) com nosso Senhor Jesus!