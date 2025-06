Ofensiva da Segurança deixa criminoso morto e 2 presos em áreas ribeirinhas de Santana

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Uma ação integrada das forças de segurança resultou na morte de um criminoso e na prisão de outros dois integrantes de uma organização criminosa ligada ao Comando Vermelho, que atuava na zona ribeirinha de Santana, no Amapá.

A ofensiva da Operação Protetor, ocorreu na manhã de sábado (28), por terra, ar e rio, nas localidades da Ilha de Santana e do bairro Elesbão, áreas utilizadas como base para a prática de crimes e ataques armados. A operação foi motivada por uma sequência de violência atribuída ao grupo.

“Criminosos [ligados ao Comando Vermelho] partiam rotineiramente em embarcações do bairro Elesbão e da Ilha de Santana para promover ataques a rivais na Comunidade Baixada do Ambrósio”, explicou o capitão Bryan Fonseca.

Segundo ele, em um dos episódios recentes, um homem foi morto. No dia seguinte, membros da facção compareceram ao velório da vítima e efetuaram disparos, ferindo pessoas que estavam no local.

Com base nessas informações, foi montada uma operação conjunta com a participação da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), Grupamento Tático Aéreo (GTA), 4º Batalhão da Polícia Militar, Diretoria de Inteligência da PM e Coordenadoria de Inteligência e Operações da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Durante o cerco à região da Quadra C, na Ilha de Santana, um indivíduo identificado como Marcos Paulo da Silva Freitas reagiu à abordagem policial e foi baleado. Ele morreu no local. Com ele, os agentes apreenderam um revólver calibre .38 Special, com cinco munições, sendo uma deflagrada.

“Durante a ação, um indivíduo resistiu à abordagem policial e veio a óbito. Com ele, foi encontrada uma arma de fogo, que foi apreendida e apresentada no Ciosp de Santana”, afirmou o capitão Bryan.

Ainda de acordo com ele, Marcos Paulo era faccionado da organização criminosa ligada ao CV. A operação também prendeu outros dois integrantes da organização. Um deles foi flagrado com uma pistola de uso restrito, possivelmente utilizada em homicídios cometidos em Santana. O terceiro foi detido no bairro Paraíso, nas proximidades da Rodovia Duca Serra, por força de um mandado de prisão em aberto.

“A operação resultou em resultados positivos para a segurança pública, com a apreensão de duas armas de fogo e a prisão de dois indivíduos. Os detidos foram apresentados à autoridade policial para que as investigações prossigam e os responsáveis respondam legalmente por seus atos”, destacou o capitão ao avaliar os resultados da ação.

Ainda nesta manhã as forças de segurança reforçaram o policiamento na região.

“A segurança pública mantém sua atuação em Santana, em Macapá e na região metropolitana, por meio do reforço do policiamento ostensivo e preventivo, visando a proteção e a segurança da população”, completou Fonseca.