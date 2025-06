Oiapoque ganha UBS e Casa indígenas e nova Feira do Pescado

Entregas foram feitas pelo senador Randolfe Rodrigues, que garantiu recursos para as obras.

O município de Oiapoque, a 590 km de Macapá, ganhou importantes investimentos nas áreas de saúde, assistência social e desenvolvimento econômico. Entre as entregas, estão a primeira Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) da região e a nova Feira do Pescado, que promete fortalecer o setor local.

As inaugurações ocorreram nos dias 13 e 14 de junho, durante a visita do senador Randolfe Rodrigues ao município. A agenda contou com a presença de cerca de 40 caciques das terras indígenas da região, da coordenadora do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Amapá e Norte do Pará, Simone Karipuna, além de outras lideranças e autoridades.

Saúde mais perto

Um dos principais avanços foi a inauguração da UBSI Dário Vidal, localizada na Aldeia Kunanã, Terra Indígena Juminã. A unidade é a primeira do tipo na região e tem o objetivo de garantir acesso à atenção primária de saúde diretamente nas comunidades indígenas, fortalecendo a inclusão e o respeito aos povos originários.

Outras quatro unidades semelhantes devem ser inauguradas ainda este ano, com apoio do senador.

Também foi entregue a nova sede da Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai Oiapoque), que já está em funcionamento. O espaço oferece acolhimento aos indígenas que precisam de tratamento médico na cidade.

Randolfe destacou que a sede atual é provisória, mas os recursos para a construção do prédio definitivo já estão assegurados.

Desenvolvimento econômico

A agenda incluiu ainda a inauguração da nova Feira do Pescado, construída para oferecer melhores condições de trabalho aos pescadores e mais conforto aos consumidores. O espaço conta com 24 boxes e estrutura adequada para a comercialização do pescado, um dos principais produtos da economia local.

A obra teve investimento de R$ 970 mil, provenientes de emendas parlamentares dos senadores Randolfe Rodrigues e Davi Alcolumbre.

“É um espaço digno, pensado para fortalecer quem vive da pesca e garantir produtos de qualidade para a população”, destacou Randolfe.

Outras ações no município

Além das entregas na saúde e no setor pesqueiro, o senador lembrou que, recentemente, também participou da reinauguração do Estádio Municipal João Natividade, o Natizão, que foi totalmente revitalizado com recursos de sua autoria, em parceria com a prefeitura e o Governo do Estado.

O parlamentar também tem atuado na articulação diplomática para facilitar o trânsito de moradores do Oiapoque para a Guiana Francesa, trabalhando junto aos presidentes Lula e Emmanuel Macron no processo de extinção da exigência de visto para brasileiros ingressarem no território francês.