Painéis termoacústicos são instalados e Hospital de Pequeno Porte começa a tomar forma

As obras do Hospital de Pequeno Porte (HPP) no município de Amapá, a 300 km de Macapá, avançaram esta semana com a instalação de painéis termoacústicos nos blocos 1 e 2 da unidade. A estrutura está sendo ampliada e modernizada para garantir mais conforto e qualidade no atendimento à população.

Além dos painéis, as equipes atuam no fechamento das paredes externas e na construção interna com sistema a seco, utilizando placas de gesso, tecnologia que proporciona maior agilidade e eficiência à obra.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), o projeto é executado com recursos do Tesouro Estadual. A construção já gera cerca de 30 empregos diretos, com a contratação de profissionais como engenheiros, pedreiros, carpinteiros, eletricistas, pintores, entre outros.

Paralelamente aos serviços nos blocos principais, os trabalhos também avançam no bloco 3, que recebe concretagem da estrutura de radier — laje de concreto que cobre toda a área em contato direto com o solo — e a distribuição das redes hidráulica, hidrossanitária e de esgoto. Em seguida, esse espaço passará pela delimitação de ambientes e fechamento das fachadas.