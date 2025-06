Êxodo 18

A arte de liderar está em saber quem faz o que. Moisés estava com um enorme fardo sobre as costas, porque estava centralizando as decisões. Em Êxodo 18, Deus nos ensina que não devemos fazer tudo sozinhos. A verdadeira liderança tem sucesso quando se confia na competência dos outros. Tenha uma ótima terça-feira (24) com nosso Senhor Jesus!