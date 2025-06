Perdido há 9 dias, extrativista segue barulho de rojões e encontra acampamento

Rafael Duarte (esquerda) estava desaparecido em mata fechada na divisa entre Amapá e Pará; resgate contou com apoio de voluntários e familiares

Por SELES NAFES

Chegou ao fim, com um desfecho feliz, o drama vivido por Rafael Duarte Procópio, de 30 anos, extrativista de Laranjal do Jari, que passou nove dias perdido em uma área de mata fechada no estado do Pará, na região da divisa com o Amapá. O resgate foi possível graças a uma tática simples, mas eficaz: voluntários soltaram rojões, que acabaram guiando Rafael até um dos acampamentos montados pelas equipes que o procuravam.

A informação foi confirmada pelo ex-prefeito de Laranjal do Jari, Márcio Serrão, que acompanhou de perto as buscas e apoiou logisticamente a operação.

“Ele seguiu o som dos rojões até encontrar o acampamento. Quando chegou, foi atendido com alimentos, água e vitaminas para repor suas forças”, informou Serrão.

Rafael estava desaparecido desde o dia 13 de junho, quando se separou do grupo com quem trabalhava na extração de óleo de andiroba e outros produtos da floresta. A região onde ele sumiu é de difícil acesso e fica entre os municípios de Laranjal do Jari e Almeirim (PA), com vastas áreas alagadas e trilhas pouco visíveis.

Durante os dias em que esteve sozinho, Rafael sobreviveu bebendo água da chuva, comendo frutas e dormindo em improvisos no meio da mata, como contou aos voluntários. Familiares chegaram a relatar ao Portal SN que ele era experiente em atividades extrativistas, mas não estava com celular ou rádio no momento em que se perdeu do grupo.

As buscas envolveram familiares, amigos, ribeirinhos e voluntários de comunidades vizinhas, que se revezaram em embarcações e trilhas a pé para tentar localizar o extrativista.

O uso de rojões foi uma estratégia adotada após tentativas frustradas de sinal sonoro e chamadas em voz alta.