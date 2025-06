Polícia procura homem que eliminou matador de rivais após pedir água

Crime ocorreu no Bairro do Ipê, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá está à procura de Alexandre Marcos Lima Quaresma Soares, de 30 anos, acusado de assassinar Weverthon Vinícius da Luz Oliveira, o Tiririca, de 23 anos, em um crime ocorrido na noite de 16 de março deste ano, em Macapá.

A vítima era apontada como matador de rivais dentro de uma organização criminosa e tinha mandado de prisão em aberto por envolvimento em cinco inquéritos de homicídio.

De acordo com o inquérito da Delegacia de Homicídios, Alexandre e a vítima chegaram juntos de motocicleta à residência de uma amiga da namorada de Tiririca. Ao entrarem no local, Tiririca foi o primeiro a acessar a casa, onde permaneceu em um dos cômodos. Pouco tempo depois, Alexandre pediu água à irmã da namorada da vítima, entrou no imóvel e, em seguida, efetuou vários disparos com uma pistola calibre .380.

A vítima ainda tentou fugir para o quintal da residência, mas foi alcançada e executada com diversos tiros, segundo a perícia. Testemunhas que estavam na casa prestaram depoimento e reconheceram Alexandre como o autor dos disparos.

A Polícia Civil representou pela prisão preventiva e busca e apreensão contra o acusado, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário. No entanto, apesar das diligências realizadas, Alexandre continua foragido.

Tanto o acusado quanto a vítima integravam a mesma facção criminosa. Tiririca, segundo os investigadores, era considerado um dos principais executores da organização, responsável por eliminar rivais e investigado formalmente em cinco assassinatos.

Qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Alexandre pode ser repassada de forma anônima pelos seguintes canais:

190 – Polícia Militar

Disque Denúncia da Delegacia de Homicídios: (96) 99170-4302