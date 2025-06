Polícia procura marido que degolou a esposa

Crime ocorreu nesta manhã de sexta, no Bairro Zerão, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A Polícia Civil do Amapá está à procura de Jardel Silva Cardoso, de 31 anos, principal suspeito de assassinar a facadas a esposa, Jeane Cardoso, de 34, na madrugada desta sexta-feira (6).

O crime ocorreu na residência do casal, na Avenida Raimundo Perez de Ataíde, no Bairro do Zerão, na zona sul de Macapá. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio, que é apurado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

De acordo com o apurado até o momento, o casal chegou à residência por volta da 1h da madrugada, acompanhado do filho pequeno.

O crime teria acontecido entre 2h e 3h da manhã. Pouco depois, Jardel foi filmado pulando o muro da casa e fugindo em um carro, levando uma mala. A faca utilizada no crime não foi encontrada.

O corpo de Geane foi achado pela manhã, por familiares. Havia um golpe profundo no pescoço. Ela foi degolada. A criança estava dormindo em um dos cômodos do imóvel. O chão da sala estava completamente ensanguentado, com sinais de luta corporal, indicando que a vítima lutou para não ser morta.

O carro de Jardel, um veículo importado, um Mitsubishi ASX preto, teria sido visto, por testemunhas, passar pelo posto da PRF no km-9 da BR-210, na zona norte de Macapá, mas a Polícia Civil e a PRF não confirmaram a informação.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Jardel pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo número (96) 99136-2232. A identidade de quem denunciar será preservada.