Policiais entregam presente a menina que ficou 7 minutos submersa

Por SELES NAFES

Policiais militares que participaram do resgate de uma criança que ficou cerca de 7 minutos submersa em um rio e foi reanimada dentro da viatura fizeram uma visita especial à menina nesta segunda-feira (2). Recuperada e sem sequelas, Yana, de 6 anos, recebeu um presente dos PMs em sua casa, no município de Pedra Branca do Amapari, a 187 km de Macapá.

O episódio aconteceu no domingo (1º), quando a criança estava com a família em um balneário na entrada da cidade. Yana desapareceu na água. Parentes a encontraram inconsciente no fundo do rio. Na margem, policiais que estavam nas proximidades iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar e a levaram às pressas para a Unidade Mista de Saúde.

Durante o trajeto e ainda recebendo RCP, a menina recobrou a consciência. Já na unidade, a equipe médica confirmou que ela estava fora de risco e não apresentava sinais de sequelas, apesar do tempo sem oxigenação.

Antes de encerrarem o plantão, os policiais se dirigiram ao bairro Nova Colina para reencontrar Yana e sua mãe, Aline Gomes, de 27 anos. Tímida, a menina recebeu os agentes na sala de casa, ao lado da mãe, que não conteve a emoção ao relembrar o episódio.

“Queria agradecer ao batalhão. Foi um descuido, tão rápido. Ela escorregou, eu não vi e ela se afogou. Agradeço à equipe médica que fez todos os procedimentos corretos”, comentou a mãe, em lágrimas.