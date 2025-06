Policiais reanimam criança afogada por 7 minutos em rio no interior do Amapá

AFOGAMENTO NO PASSEIO COM A FAMÍLIA

AFOGAMENTO NO PASSEIO COM A FAMÍLIA

Caso ocorreu em Pedra Branca do Amapari, a 187 km de Macapá; menina não terá sequelas

Por SELES NAFES

Uma ação rápida e heroica de policiais militares salvou a vida de uma menina de 6 anos que havia se afogado em um rio no município de Pedra Branca do Amapari, a 187 km de Macapá. O caso ocorreu por volta das 17h40 deste domingo (1º), durante um passeio da família em um balneário na entrada da cidade.

Momentos antes, familiares sentiram falta da menina e iniciaram as buscas. Yana Pietra Dias Cardoso, de 6 anos, foi encontrada no fundo do rio, já inconsciente. A estimativa é de que a menina tenha ficado por sete minutos debaixo d’água.

A equipe comandada pelo sargento Dias da Silva realizava policiamento de rotina nas proximidades do balneário quando foi surpreendida por gritos de socorro. Populares corriam desesperados em direção aos policiais pedindo ajuda para a criança, que havia sido retirada inconsciente da água.

A menina foi atendida imediatamente pelos militares, que iniciaram manobras de RCP (Reanimação Cardiopulmonar) ainda às margens do rio. Durante cerca de 20 minutos, os policiais se revezaram nas tentativas de reanimação, enquanto a mãe da criança, Aline Gomes Dias, de 27 anos, acompanhava em prantos e implorava para que salvassem a filha.

Mesmo sem sinais de resposta, os policiais colocaram a menina na viatura e seguiram para a Unidade Mista de Saúde do município, mantendo as manobras de RCP durante o trajeto. A reviravolta aconteceu dentro da própria viatura: Yana retomou a consciência, respirando com dificuldade e visivelmente agitada.

Já na unidade hospitalar, a criança foi estabilizada pela equipe médica e, após avaliação, foi constatado que não havia sequelas aparentes. Os policiais permaneceram no hospital até receberem a confirmação de que o estado de saúde de Yana era estável.

O episódio comoveu quem estava no balneário e no hospital. A atuação rápida, o preparo e a insistência dos policiais nas manobras foram fundamentais para o desfecho positivo de uma situação que poderia ter terminado em tragédia.