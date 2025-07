Prefeitura culpa banco por ‘atraso’ em pagamento dos servidores

A situação gerou insatisfação entre servidores da Prefeitura de Macapá que aguardavam os valores em conta nesta segunda-feira (30).

Da REDAÇÃO

A Prefeitura de Macapá responsabilizou a Caixa Econômica Federal pelo atraso no pagamento dos salários e férias de parte dos servidores municipais. Segundo nota divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças (Semfi), a remessa financeira foi devidamente autorizada e enviada na manhã do dia 30 de junho, mas acabou sendo rejeitada pelo banco, que alegou problemas técnicos no sistema.

Ainda de acordo com a Semfi, após orientação da própria Caixa, uma nova remessa foi gerada e reenviada, mas, novamente, o sistema bancário recusou o processamento do pagamento.

A situação gerou insatisfação entre servidores que aguardavam os valores em conta nesta segunda-feira. Diante do impasse, a prefeitura informou que está em contato com a instituição financeira para que medidas urgentes sejam adotadas.

“A Caixa Econômica garantiu que a situação será regularizada e os pagamentos realizados nesta terça-feira (1º)”, informou a administração municipal.

O atraso, segundo a gestão municipal, atingiu apenas os servidores que recebem por meio da Caixa.

Veja a nota na íntegra:

“A Secretaria Municipal de Finanças (Semfi) esclarece que na manhã do dia 30 de junho foi autorizada e enviada a remessa financeira para o pagamento dos vencimentos e férias dos servidores que recebem pela Caixa Econômica Federal, entretanto, o pagamento foi rejeitado pelo banco alegando problemas técnicos.

Seguindo a orientação da própria Caixa Econômica, foi enviada uma nova remessa bancária para ordem de pagamento que foi novamente rejeitada pelo sistema do banco. A Prefeitura segue em contato com a Caixa para que sejam adotadas medidas urgentes a fim de regularizar o mais rápido possível o pagamento dos servidores.

A partir do contato estabelecido, a Caixa Econômica garantiu que a situação será regularizada e os pagamentos serão realizados nesta terça-feira (01)”.