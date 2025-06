Presidente da Alap destaca protagonismo do Amapá no debate do petróleo durante encontro de lideranças femininas

Alliny Serrão, foi uma das painelistas do 1º Encontro de Lideranças Femininas do Amapá, realizado em Macapá.

A presidente da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), deputada estadual Alliny Serrão, foi uma das painelistas do 1º Encontro de Lideranças Femininas do Amapá, realizado nesta semana. Durante sua participação, a parlamentar abordou o tema “Liderança e Legislação”, ressaltando o protagonismo do estado nas discussões sobre a exploração de petróleo na costa amapaense.

Alliny defendeu o papel estratégico da Assembleia Legislativa na condução de um diálogo amplo e transparente sobre o tema, envolvendo especialistas, comunidades locais e lideranças políticas. Para a deputada, é fundamental que o processo ocorra com responsabilidade ambiental e gere oportunidades reais de desenvolvimento para os 16 municípios do estado.

“É necessário investir na capacitação dos amapaenses para que tenham acesso a empregos qualificados, aumento de renda e melhoria da qualidade de vida. Também é fundamental defender uma exploração com responsabilidade, respeitando o meio ambiente e as populações tradicionais”, afirmou a parlamentar.

Alliny também compartilhou sua trajetória política até se tornar a primeira mulher do Amapá a presidir o Parlamento estadual — cargo ocupado atualmente por apenas outras duas mulheres no país. Ela destacou iniciativas legislativas voltadas à garantia de direitos e proteção às mulheres, como o Código Amapaense das Mulheres, um compilado de 86 leis aprovadas na Alap.

A deputada ressaltou ainda o trabalho da Procuradoria Especial da Mulher, órgão da Assembleia que já realizou mais de 700 atendimentos no último ano, oferecendo apoio social, psicológico e jurídico às mulheres vítimas de violência.

Reconhecida como uma das vozes mais influentes da política amapaense, Alliny Serrão reforçou a importância do fortalecimento da participação feminina nos espaços de poder e na formulação de políticas públicas.