Prevendo o pior, comerciante enviou áudio ao pai do filho: ‘cuida dele’

Na mensagem enviada a um bombeiro civil com quem ela tinha um filho, Jeane pediu o filho fosse acolhido se algo acontecesse a ela

Por LEONARDO MELO

A comerciante Jeane Cardoso, de 34 anos, assassinada brutalmente a facadas, havia enviado em dezembro um áudio ao pai do seu primeiro filho pedindo que ele cuidasse do menino caso algo acontecesse com ela. O corpo de Jeane foi encontrado na manhã desta sexta-feira (6) por familiares, dentro da casa onde ela morava, no bairro Zerão, zona sul de Macapá.

A mensagem de voz foi tornada pública ontem pelo bombeiro civil David Crdg, em uma postagem no seu perfil do Facebook. Mais cedo, ele também compartilhou uma foto de Jeane ao lado do autor do feminicídio, Jardel Silva Cardoso, de 31 anos, que está foragido. Segundo a perícia, Jeane foi morta com golpes de faca e teve o pescoço degolado.

“Tô mandando essa mensagem pra ti, se acontecer alguma coisa comigo, pega o (…nome da criança). Pede pra tua mãe pegar ele. Cuida bem dele. Dá um bom ensino pra ele, faz dele um homem bom. Eu sempre lutei pra isso. Pra ele ter estudo, trabalho bom, para não ser falado pelo outros”, disse ela em tom de preocupação.

“Já tão no negócio de vcs? Tá bom. Eu fico”, respondeu David, referindo-se a uma possível crise do casal.

Sonhos e fuga

De acordo com a Polícia Civil, câmeras de segurança registraram o casal chegando ao imóvel por volta da 1h da madrugada de sexta-feira. Cerca de duas horas depois, Jardel foi flagrado saindo às pressas, pulando o muro da casa e levando uma mala. Um carro ASX preto, que seria dele, teria sido visto cruzando o posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-210 logo após o crime, mas o corpo dele foi encontrado no sítio de um tio de Jardel na área rural do município de Mazagão, ontem à noite. Ele estava pendurado no teto da casa enforcado em uma corda.

Jeane era filha de comerciantes tradicionais do bairro Marabaixo, na zona oeste da cidade, onde morou por muitos anos. Amigos próximos disseram ao Portal SelesNafes.Com que ela estava tentando convencer os pais a venderem tudo e se mudarem com ela para Santa Catarina, onde pretendia recomeçar a vida longe do marido.

Descrita como educada, tranquila e dedicada aos dois filhos, Jeane havia se separado informalmente de Jardel há cerca de dois meses, embora ainda não tivessem oficializado o divórcio. O filho mais novo do casal, de menos de dois anos, foi encontrado dormindo em um dos quartos da casa após o crime.

Além de seguir a vocação da família no comércio vendendo roupas (ela chegou a ter uma loja no centro comercial de Macapá), Jeane também cuidava da própria saúde e bem-estar. Segundo amigas da academia, ela havia marcado uma cirurgia estética no nariz para este mês e se preparava para o período de recuperação em casa.